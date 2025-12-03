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проспект Димитрова, 7

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Завершение:

от 450₽ до 550₽
Возраст 16+
Стендап
Еда

Про событие

Сколько раз ты видел, чтобы известный певец вживую играл в импровизационной комедии? Да ещё и по сценарию, которого он не знает! В этом импровизационном шоу — запросто! Готовься к перфоманс, где вокальные данные проверяются на прочность чувством юмора. В главной роли — Андрей Ёлгин, известный новосибирский музыкант и певец, участник 1 сезона VK-шоу «Залетай в тренды», автор песен, которые знает и любит весь город. Человек, чей голос может вызвать мурашки и приступ смеха одновременно. Напоминаем правила игры: один из актёров пишет сценарий, в котором есть диалоги и... пробелы! Остальные актёры и звёздный гость видят сценарий впервые на сцене. Все пробелы они заполняют тут же, сходу, создавая уникальный спектакль на твоих глазах. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30. Входной билет — 450 рублей, в день шоу — 550 рублей.

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