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  1. Новосибирск
  2. События

Сюжеты

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

Шоу с элементами импровизации. В чём суть: есть сценарий, который написал один из участников команды, и что он там придумал, никто даже не догадывается. В чём подвох? Остальные участники команды, а также приглашённый гость увидят этот сценарий (в котором будут пробелы и задания!) впервые прямо на сцене. Тут-то и начнётся магия импровизации. Участники будут всячески выкручиваться, придумывать реплики на ходу и выполнять безумные задания сценариста. Шоу «Сюжеты» — это комбо, в котором есть написанный сценарий, импровизация и чуточку хаоса! Приглашённый гость: стендап-комик Дмитрий Сегеда. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30.

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