Комики будут соревноваться в своих знаниях в легендарной интеллектуальной игре. Если ты хочешь посмеяться от души и вспомнить интересные факты об игре всех времён «Своя игра», тогда этот вечер для тебя. Смесь интеллектуальной игры и угара. Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди администратора клуба, и для вас сдвинут столы. Работает бар и кухня, вход с собственными едой и напитками запрещён.