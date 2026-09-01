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Свояк

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Комики будут соревноваться в своих знаниях в легендарной интеллектуальной игре. Если ты хочешь посмеяться от души и вспомнить интересные факты об игре всех времён «Своя игра», тогда этот вечер для тебя. Смесь интеллектуальной игры и угара. Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди администратора клуба, и для вас сдвинут столы. Работает бар и кухня, вход с собственными едой и напитками запрещён.

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