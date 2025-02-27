Читка пьесы актерами театра «Старый дом» — Арсений Чудецкий и Анастасия Белинская. «Свидетельские показания» — это сложный мир человеческих отношений, попытка объяснить природу идентичности и субъективность восприятия. Эта псевдодокументальная история — то детективный сюжет, где одни факты подменяются другими, то попытка описать что-то необъятное и вряд ли существующее. Жизнь одного человека, покрытая загадками и тайнами. Но про него ли рассказывают герои? Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30 При покупке билета через схему зала место и стол бронируются автоматически. От 3 до 7 мест возле одного стола. Возможна подсадка гостей.