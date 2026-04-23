Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
На сцене участники джазовых, фанк- и рок-коллективов. Живое шоу, полное импровизации и непредсказуемости. Тебя ждёт путешествие от джаза до фанка, от фанка до соула, с погружением в блюз и неожиданным подскальзыванием на роке. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30. Вход свободный, а столик можно забронировать по телефону.
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