Театр комедийной импровизации «Им так Прощ» приглашает тебя на шоу. Шоу «Сцена!» – это спектакль, который никогда не повториться. Почему так? Всё просто. Источником вдохновения становятся реальные истории зрителей, а актёры-импровизаторы воплощают её на сцене с драмой, комедией и неожиданными поворотами. Для полноценного спектакля достаточно твоей сумки.