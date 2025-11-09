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  1. Новосибирск
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Сцена

Ундервудъ
Красный проспект, 33

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Театр комедийной импровизации «Им так Прощ» приглашает тебя на шоу. Шоу «Сцена!» – это спектакль, который никогда не повториться. Почему так? Всё просто. Источником вдохновения становятся реальные истории зрителей, а актёры-импровизаторы воплощают её на сцене с драмой, комедией и неожиданными поворотами. Для полноценного спектакля достаточно твоей сумки.

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