Представь: уютный бар, приглушённый свет, бокал любимого напитка и сцена, на которой всё может случиться. Абсолютно всё. Это не обычный спектакль. У актёров нет сценария. Сценарий этого вечера — это твои истории! Как это будет? — Ты приходишь в бар, расслабляешься и погружаешься в атмосферу. — Актёры будут общаться со зрителями, и ты сможешь поделиться смешной, неловкой, странной или самой трогательной историей из своей жизни. — А дальше — магия! Актёры прямо на месте, без единой подготовки, превратят твою историю в настоящий спектакль. Будет смешно, неожиданно, драматично и очень человечно. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Забронировать столик можно по телефону. Билеты: от 450 рублей, ближе к дате цена увеличивается: — с 27 октября — 500 рублей, — в день шоу, 29 октября — 550 рублей.