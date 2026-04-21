Советский художественный фильм?драма. Экранизация одноимённой пьесы Юрия Олеши. Фильм запретили почти сразу: власти сочли его «формалистичным», а отсутствие осуждения измены и «антисоветский» образ «идеального человека» (похожий на античного атлета) противоречили идеологии. Лежал на полке 38 лет. Молодой комсомолец?спортсмен Гриша Фокин влюбляется в Марию Михайловну — жену профессора Степанова. Между героями складывается непростой любовный треугольник. Гриша терзается моральными сомнениями, а ситуация обнажает противоречия эпохи и представления о «новом человеке».