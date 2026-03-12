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  1. Новосибирск
  2. События

Стритом едины

Арт Ель
улица Романова, 23

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Коллективная выставка стрит-фотографии, объединяющая авторов, связанных с Новосибирском. Городская среда становится здесь пространством наблюдения, случайности и личного взгляда. Каждый автор фиксирует ускользающие моменты повседневной жизни: сцены, ритмы, настроения, совпадения, которые формируют живую ткань города. Этот проект — диалог разных визуальных языков, где через улицу фотографы делятся частью собственного восприятия со зрителем.

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