Специальный тематический кинопоказ культового фильма Валерия Тодоровского. Тебя ждёт вечер, посвящённый одной из самых колоритных субкультур 1950-х годов. Перед началом сеанса гостей ждёт живое музыкальное выступление — ты услышишь любимые мелодии в стиле буги-вуги и окунёшься в атмосферу тусовки стиляг. Организаторы просят поддержать атмосферу вечера и прийти в нарядах, вдохновлённых героями картины: яркие цвета, смелые сочетания, винтажные детали и дух бунтарской элегантности будут как нельзя кстати. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. О фильме: В Москве 1955 года комсомолец Мэлс неожиданно открывает для себя мир стиляг — молодых бунтарей, которые ярко одеваются, слушают запрещённый джаз и рок-н-ролл и живут по своим правилам. Знакомство с девушкой Полей переворачивает его жизнь: он погружается в атмосферу ночных прогулок, танцев и свободы самовыражения. Мэлс учится быть не таким, как все: меняет стиль, заводит новых друзей и пытается балансировать между прежним миром строгих правил и притягательной жизнью стиляг. Но за право быть собой приходится платить — его выбор ставит под угрозу привычное существование и вынуждает сделать непростой выбор между долгом и мечтой.