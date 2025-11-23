Два опытных новосибирских комика — Дмитрий Пьянков и Данил Нургалиев, которых ты не раз мог видеть на сцене клуба, объединяются, чтобы представить вечер чистого стендапа. Тебя ждут большие выступления, лучший материал и новые свежие шутки.