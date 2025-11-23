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Стендап на двоих: Дмитрий Пьянков и Данил Нургалиев

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Два опытных новосибирских комика — Дмитрий Пьянков и Данил Нургалиев, которых ты не раз мог видеть на сцене клуба, объединяются, чтобы представить вечер чистого стендапа. Тебя ждут большие выступления, лучший материал и новые свежие шутки.

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