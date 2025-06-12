Стендап. Лучшее за 2 года
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Только лучшие шутки, созданные комиками за два года существования первого стендап-клуба в Новосибирске. Настоящий стендап, живая атмосфера и вечер, который запомнится.
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