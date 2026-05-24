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Стендап-импров Миши Кучеренко
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
от 1090₽ до 1290₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Миша — комик, который любит общаться со зрителями. На этом шоу он придумывает шутки на ходу, опираясь на идеи, вопросы и ситуации из зала. Лёгкая атмосфера, живая реакция и никакой заучки — только чистый стендап-экспромт.
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