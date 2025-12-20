Миша Кучеренко — комик, который любит общаться со зрителями. На этом шоу он придумывает шутки на ходу, опираясь на твои идеи, вопросы и ситуации из зала. Лёгкая атмосфера, живая реакция и никакой заучки — только чистый стендап-экспромт.