Миша — комик, который любит общаться со зрителями. На этом шоу он придумывает шутки на ходу, опираясь на идеи, вопросы и ситуации из зала. Лёгкая атмосфера, живая реакция и отсутствие заученных текстов создают только чистый стендап-экспромт.