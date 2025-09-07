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Стендап 30+
улица Ленина, 10А
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Только зрелые комики и взрослые темы. Говорят, будет так смешно, что ты забудешь про свои кредиты, детей и работу с понедельника. Состав: Артур Атаназевич Ксюша Мерняк Кирилл Косаерв (г. Новокузнецк)
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