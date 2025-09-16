StandUp вечер в Типографии
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Стендап
Еда
Про событие
Стендап здорового человека! Шутки шутятся, пиво пьётся. На сцене: — Ксения Мерняк — Дмитрий Сегеда — Сергей Красноштанов — Данил Якунин — Наиль Каримов Ведущая: Анна Соловьёва. Забронировать столик можно по телефону.
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