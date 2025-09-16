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StandUp вечер в Типографии

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Стендап
Еда

Про событие

Стендап здорового человека! Шутки шутятся, пиво пьётся. На сцене: — Ксения Мерняк — Дмитрий Сегеда — Сергей Красноштанов — Данил Якунин — Наиль Каримов Ведущая: Анна Соловьёва. Забронировать столик можно по телефону.

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