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StandUp шоу «Пишем шутки»
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Шоу, где можно заглянуть за кулисы написания материала и самим стать частью этого забавного процесса. Ведущий: Богдан Одинцов, гость: Данил Нургалиев. Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди администратора и для вас сдвинут столы.
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