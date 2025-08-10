Шоу, где можно заглянуть за кулисы написания материала и самим стать частью этого забавного процесса. Ведущий: Богдан Одинцов, гость: Данил Нургалиев. Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди администратора и для вас сдвинут столы.