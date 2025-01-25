Приходи немного разобраться в том, что такое осознанное потребление и как затариваться без лишнего вреда для природы. В этот раз речь пойдёт о гардеробе: — Как мода влияет на экологию — Как выбрать одежду, которая не навредит планете? — Как создать экологичный гардероб: материалы, уход, ремонт — Как правильно выбирать бренды и магазины, которые заботятся об окружающей среде — Как минимизировать воздействия на окружающую среду при покупке новой одежды А в конце ты ещё сможешь поменяться аксессуарами с другими участниками. Поэтому план следующий: — Бери классные цацки, которые тебе уже надоели — Меняй их на новые — Вуаля, ты прекрасен (или прекрасна) Начало в 16:00. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться.