Специальный показ документального фильма от признанного мастера фотографии и путешественника Вадима Махорова перенесёт тебя в незабываемое путешествие к вершине планеты. Особая ценность этого показа — присутствие самого автора, который лично представит свою работу и поделится захватывающими историями из экспедиции. После просмотра у тебя будет возможность пообщаться с Вадимом напрямую, узнать секреты организации подобных путешествий и получить вдохновение для собственных открытий. О фильме: На большом экране оживёт история о захватывающем вояже на легендарном атомном ледоколе «50 лет Победы», где величественные белые медведи, грациозные моржи и тюлени становятся твоими попутчиками в этом невероятном приключении. Ты увидишь удивительные полярные станции на Земле Франца-Иосифа и познакомишься с удивительной флорой и фауной самого сурового края нашей планеты. Это не просто кинопоказ — это дверь в мир экстремальных приключений, где каждый зритель сможет найти свой путь к осуществлению заветной мечты о путешествии на край света.