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Спецпоказ «Папа умер в субботу»

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ и творческая встреча с режиссёром Закой Абдрахмановой. После сеанса ты сможешь задать автору все интересующие вопросы и узнать о закулисье съёмочного процесса. О фильме: У 30-летней москвички Айко умер папа, с которым она не общалась много лет — он был настоящий монстр, и ей его не жалко. Но она зачем-то едет в Казахстан на похороны, где впервые видит новую папину семью: сводная сестра невыносима, братишка не от мира сего, мачеха — ровесница самой Айко. А самое странное: для них папа совсем не монстр. Продолжительность: 92 минуты.

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