Кинопоказ и творческая встреча с режиссёром Закой Абдрахмановой. После сеанса ты сможешь задать автору все интересующие вопросы и узнать о закулисье съёмочного процесса. О фильме: У 30-летней москвички Айко умер папа, с которым она не общалась много лет — он был настоящий монстр, и ей его не жалко. Но она зачем-то едет в Казахстан на похороны, где впервые видит новую папину семью: сводная сестра невыносима, братишка не от мира сего, мачеха — ровесница самой Айко. А самое странное: для них папа совсем не монстр. Продолжительность: 92 минуты.