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Спецпоказ «Небесный замок Лапута»

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Фильм Хаяо Миядзаки, вдохновлённый романом Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», обсудит со зрителями японовед, сотрудник центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» Дмитрий Польшин. О фильме: Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтёрском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапуте. Продолжительность: 125 минут.

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