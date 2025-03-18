Спецпоказ «Небесный замок Лапута»
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Фильм Хаяо Миядзаки, вдохновлённый романом Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», обсудит со зрителями японовед, сотрудник центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» Дмитрий Польшин. О фильме: Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтёрском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапуте. Продолжительность: 125 минут.
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