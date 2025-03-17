Спецпоказ «Наступит лето»
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
У тебя есть уникальная возможность первым увидеть криминальную драму, в которой роль злодея сыграл Марк Эйдельштейн и после сеанса задать все интересующие вопросы о фильме режиссёру Кириллу Султанову. О фильме: Детдомовец Никита бежит от правосудия в Москву, где знакомится с Дэном — богатым сиротой, который предлагает Никите билет в лучшую жизнь в обмен на дружбу с ним. Никита соглашается, не догадываясь, какую цену ему придётся за это заплатить. Продолжительность: 94 минуты.
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