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Soyka

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа, чьи мелодии сплетают воедино тонкие струны души и современные ритмы. Елизавета Филатова, словно северный ветер, несёт свои мелодии, а её голос — хрустальный и искренний — проникает в самое сердце. Инди-поп и синти-поп в исполнении виртуозных музыкантов создают неповторимую атмосферу, где каждая нота находит отклик в душе. Их музыка — это исповедь о любви, мечтах и надеждах, рассказанная на языке чистого искусства. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

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