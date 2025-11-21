Группа, чьи мелодии сплетают воедино тонкие струны души и современные ритмы. Елизавета Филатова, словно северный ветер, несёт свои мелодии, а её голос — хрустальный и искренний — проникает в самое сердце. Инди-поп и синти-поп в исполнении виртуозных музыкантов создают неповторимую атмосферу, где каждая нота находит отклик в душе. Их музыка — это исповедь о любви, мечтах и надеждах, рассказанная на языке чистого искусства. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.