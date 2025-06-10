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Сова

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

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Завершение:

от 1600₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В рамках самого масштабного тура в истории группы будут звучать как известные хиты, так и новые композиции. «Сова» — инди-группа из Екатеринбурга, отличающаяся лиричностью и атмосферностью своей музыки. В творчестве коллектива прослеживается стремление создавать не кричащие и навязчивые, а глубоко личные произведения. Участники группы нацелены на передачу качества русской мысли в сочетании с западным звучанием, что является основным результатом их работы.

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