В рамках самого масштабного тура в истории группы будут звучать как известные хиты, так и новые композиции. «Сова» — инди-группа из Екатеринбурга, отличающаяся лиричностью и атмосферностью своей музыки. В творчестве коллектива прослеживается стремление создавать не кричащие и навязчивые, а глубоко личные произведения. Участники группы нацелены на передачу качества русской мысли в сочетании с западным звучанием, что является основным результатом их работы.