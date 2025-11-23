Soulmakers. Трибьют Nirvana
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Трибьют Nirvana в исполнении группы Soulmakers. В этот день для тебя прозвучат треки и песни из альбомов разных лет! Надевай полосатый свитер, рви джинсы и собирайся на концерт!:)
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