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Солярис

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Показ фильма, который представит Степан Пектеев — режиссёр предстоящего спектакля «Солярис» в театре «Красный факел». Показ организован в преддверии премьеры спектакля, которая состоится в театре «Красный факел» в апреле 2026 года. В своей постановке Степан Пектеев обращается к киносценарию Андрея Тарковского и Фридриха Горенштейна, вдохновляясь при этом узнаваемой эстетикой фильмов Тарковского. При этом центральной идеей спектакля становится «зондирование души» — глубокое исследование человеком самого себя. У тебя будет возможность лично пообщаться с режиссёром и узнать больше о творческом замысле будущей премьеры. О фильме: Психолог Крис Кельвин прибывает на орбитальную станцию у планеты Солярис, где учёные сталкиваются с материализованными воплощениями своих болезненных воспоминаний. Ему предстоит встретиться с «гостем» — копией погибшей жены, — и переосмыслить собственную вину. Фильм исследует границы познания и нравственную природу человека: разумный океан Соляриса становится зеркалом, обнажающим глубинные тайны сознания.

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