Soltwine
Коммунистическая улица, 45
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от 1500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда
Про событие
Инди-артист, всё творчество которого пропитано жизнью в самом полном значении этого слова. Его песни о любви, юности, взрослении, разочарованиях и очарованиях, преданности и предательстве с цепкими текстами и музыкой успели сильно полюбиться публикой. Концерты Soltwine — это всегда сумасшедшая энергия, искренность и драйв.
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