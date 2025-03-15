Инди-артист, всё творчество которого пропитано жизнью в самом полном значении этого слова. Его песни о любви, юности, взрослении, разочарованиях и очарованиях, преданности и предательстве с цепкими текстами и музыкой успели сильно полюбиться публикой. Концерты Soltwine — это всегда сумасшедшая энергия, искренность и драйв.