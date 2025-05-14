Хобби-нетворкинг — это синтез формат, который сочетает в себе творческие мастер-классы и полезные знакомства. Здесь ты сможешь попробовать новые творческие занятия, поговорить о своих увлечениях с другими и найти себе компанию для совместных хобби, какими бы они ни были (например, не творческими). Какие мастер-классы тебя ждут: — рисование мыльными пузырями, — совместное рисование акрилом одной картины, — создание коллажных открыток. Так как группы будут перемешиваться — ты сможешь попробовать несколько мастер-классов или остаться за одним столиком на всё время нетворкинга. Все материалы для мастер-классов предоставят, а с тебя — настрой на общение и желание творить. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Количество мест ограничено.