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  1. Новосибирск
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Смешные, страшные и странные события в моде

Арт-резиденция «Юность»
проспект Строителей, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Давай будем честными: иногда так забавно взглянуть на фотографии звезд с ковровой дорожки и подумать: «Как можно было выбрать такое платье?!» Ноль процентов осуждения. На лекции Ася Василовская расскажет тебе о том, как бренды привлекают к себе внимание. Вы обсудите такие явления, как огромная уродливая обувь, «грязные джинсы» за 60 тысяч рублей и даже падение голливудской звезды в роскошном платье перед вручением «Оскара». Ты узнаешь, являются ли экстравагантные, вызывающие или нарочито «плохие» образы на подиумах и в жизни случайностью или же необходимым шагом для привлечения внимания к модным домам и уникальным личностям.

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