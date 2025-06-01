Смешные, страшные и странные события в моде
проспект Строителей, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Давай будем честными: иногда так забавно взглянуть на фотографии звезд с ковровой дорожки и подумать: «Как можно было выбрать такое платье?!» Ноль процентов осуждения. На лекции Ася Василовская расскажет тебе о том, как бренды привлекают к себе внимание. Вы обсудите такие явления, как огромная уродливая обувь, «грязные джинсы» за 60 тысяч рублей и даже падение голливудской звезды в роскошном платье перед вручением «Оскара». Ты узнаешь, являются ли экстравагантные, вызывающие или нарочито «плохие» образы на подиумах и в жизни случайностью или же необходимым шагом для привлечения внимания к модным домам и уникальным личностям.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи