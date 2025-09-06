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слушай экзорцист

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Андеграунд-рэп исполнитель едет в тур с презентацией альбома «расклады таро для рэперов». Что мы знаем о музыканте: первая деятельность была зафиксирована в конце 2012 года. Лицо скрыто маской, вместо голоса используются голосовые движки для аудиокниг. В треках прослеживается мрачная и агрессивная лирика, сменяющаяся душевной, вкупе с юмором и самоиронией. Музыкальная стилистика варьируется от бум-бэпа, трэпа и лоуфай хип-хопа до вичхауса и драм-н-бейса. Проект «слушай экзорцист» стал основоположником рэпа голосовых синтезаторов. За время своей деятельности он успел записать совместные треки и выступить с Овсянкиным, Сашей Скулом, Kunteynir и другими видными представителями хип-хоп андерграунда.

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