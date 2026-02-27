Сладкая жизнь
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами, 4К реставрация и новый перевод. О фильме: Журналист Марчелло погружён в сладкую, развратную жизнь Вечного города. Его можно сравнить с Вергилием, проходящим все круги современного ада и наблюдающим «божественную комедию» Рима конца 50-х. Женщины, как тени, сменяют друг друга, не задевая его чувств. Даже явление американской кинодивы Сильвии, воплощения сексуальности и порока, не выводит его из состояния абсолютного безразличия ко всему и вся. Внезапное самоубийство его друга Штайнера, пришедшего к мысли о бессмысленности такой жизни, приводит Марчелло к катарсису…
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