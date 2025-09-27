Бесплатный кинопоказ документального фильма и встреча с создателями: сценаристом Константином Райхом и героиней фильма Ириной Шрейбер. О фильме: Рассказ о Большом адронном коллайдере и о тех, кто каждый день приходит на работу, чтобы разгадать тайны Вселенной. Почему учёные считают, что коллайдер важен для прогресса? Почему у самого дорогого научного эксперимента в истории так много противников? Какой путь прошли лучшие умы планеты, чтобы оказаться в крупнейшей лаборатории физики? Эксклюзивные кадры, реальные истории учёных из России и Швейцарии о ежедневной работе над самым дорогостоящим проектом в истории человечества. Режиссёр: Марьям Махиева Год: 2024 Продолжительность фильма: 1 час 23 минуты. Сбор гостей в 19:15, начало в 19:30. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.