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Сквозь тёмную материю

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Бесплатный кинопоказ документального фильма и встреча с создателями: сценаристом Константином Райхом и героиней фильма Ириной Шрейбер. О фильме: Рассказ о Большом адронном коллайдере и о тех, кто каждый день приходит на работу, чтобы разгадать тайны Вселенной. Почему учёные считают, что коллайдер важен для прогресса? Почему у самого дорогого научного эксперимента в истории так много противников? Какой путь прошли лучшие умы планеты, чтобы оказаться в крупнейшей лаборатории физики? Эксклюзивные кадры, реальные истории учёных из России и Швейцарии о ежедневной работе над самым дорогостоящим проектом в истории человечества. Режиссёр: Марьям Махиева Год: 2024 Продолжительность фильма: 1 час 23 минуты. Сбор гостей в 19:15, начало в 19:30. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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