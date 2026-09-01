Спектакль по мотивам нескольких коротких рассказов эксцентричного чудотворца слова Даниила Хармса, сновидческое путешествие по абсурдистской ветке русской литературы. В этих рассказах сюжет — минимален, а события напоминают телеграфный стиль газетных новостей: такой-то дал по лицу такому-то, а этот ушёл на небо, почистив брюки жёлтыми перчатками. Хармсу не нужен был условный пароль от входа в реальность — он создавал свои собственные конструкты, расщепляя события на слова-атомы. Режиссёр Арсений Мещеряков считает, что рассказы Хармса – это партитура, где не нужно домысливать и инсценировать, достаточно довериться автору, чтобы пойти за ним. Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.