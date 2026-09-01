ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Скасска

Старый дом
Большевистская улица, 45

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам нескольких коротких рассказов эксцентричного чудотворца слова Даниила Хармса, сновидческое путешествие по абсурдистской ветке русской литературы. В этих рассказах сюжет — минимален, а события напоминают телеграфный стиль газетных новостей: такой-то дал по лицу такому-то, а этот ушёл на небо, почистив брюки жёлтыми перчатками. Хармсу не нужен был условный пароль от входа в реальность — он создавал свои собственные конструкты, расщепляя события на слова-атомы. Режиссёр Арсений Мещеряков считает, что рассказы Хармса – это партитура, где не нужно домысливать и инсценировать, достаточно довериться автору, чтобы пойти за ним. Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста