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  1. Новосибирск
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Синдром Живого Трупа

Крафтовый арт-комплекс The Rooks
Коммунистическая улица, 45

Начало:

Завершение:

666₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Отождествление загнивающей реальности. В текстах песен поднимаются остросоциальные темы как в трагической, так и сатирической формах, а их живые выступления — шокирующие перформансы. Проект под руководством Ивана Дамера заставит дрожать стены бара в честь 13го дня рождения. Отождествление загнивающей реальности прольётся на тебя со сцены в квинтэссенции металлических жанров. А ещё на подмогу им придут: — «Кикимора» с программой pagan_hardcore — «Батины подштанники» с их фирменным alco_horror_death_grindcore На концерте можно будет приобрести мерч, получить автографы, сделать фотки и просто затусить с участниками групп.

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