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Симфония вкусов: игристые грани удовольствия

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В элегантной предновогодней обстановке, под нежные переливы живой музыки и завораживающие рассказы сомелье, ты познакомишься с тонкими нюансами белых и розовых игристых вин, а также узнаешь, как они преображают привычные и не совсем привычные блюда. Программа вечера: – Корвеццо, Дополаворо Органик Фризанте Брют (Италия) Гастрономическая пара: сыр камамбер с клубникой. Лёгкое органическое брют с тонкими фруктовыми нотами идеально дополнит кремовую текстуру камамбера и сладкую свежесть клубники. – Корвеццо, Просекко Тревизо Экстра Драй (Италия) Гастрономическая пара: севиче из сибаса с цитрусами. Живой, освежающий просекко подчеркнёт чистоту морского вкуса рыбы и добавит яркости цитрусовым акцентам. – Кавас Масахс, Вибрасьонс Кава Брют (Испания) Гастрономическая пара: орзо с морепродуктами. Элегантная кава с утончённой кислотностью создаст гармоничный дуэт с нежным орзо и богатым вкусом морепродуктов. – Ги Альон, Креман де Луар (Франция) Гастрономическая пара: курица с ореховым соусом. Изысканный креман с нотами миндаля и белых фруктов идеально впишется в сливочную текстуру блюда и подчеркнёт ореховые оттенки. – Терре ди Марка, Просекко Розе Экстра Драй Био Миллезимато (Италия) Гастрономическая пара: фрукты с ягодным сорбетом. Романтичное розовое просекко с деликатными ягодными нюансами станет идеальным финалом вечера, дополняя свежесть фруктов и прохладу сорбета. Позволь себе погрузиться в мир, где вино и еда становятся единым целым, а каждая пара — это маленькая история, рассказанная на языке вкуса.

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