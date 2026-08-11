Спецпоказ документального фильма на разных языках с русскими субтитрами и обсуждение фильма с архитектором и исследователем истории архитектуры. О фильме: После Раздела Индии и обретения независимости у подножия Гималаев предстояло построить новую столицу Пенджаба: бывшая столица Лахор отошла к Пакистану. Так возник Чандигарх — город, спроектированный франко-швейцарским архитектором Ле Корбюзье как символ молодой демократии, прогресса и веры в будущее. Воедино сошлись планы, идеи и утопии. Для Ле Корбюзье Чандигарх стал возможностью воплотить в жизнь главное: современный, гуманный и справедливый город, построенный по «человеческому масштабу» — в гармонии человека и природы. В 70-ю годовщину его создания авторы фильма отправляются в путешествие по городу, чтобы понять, воплотилась ли утопия в реальность, и спрашивают: чему сегодняшний мир может научиться у этого эксперимента? После показа состоится обсуждение фильма с Ильёй Поляковым — архитектором и исследователем истории архитектуры.