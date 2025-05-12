Выставка акварели Веры Брусенко. В своём проекте художница создала серию работ, посвящённых людям Сибири, Новосибирску и сибирской деревне, в которой прошло её детство. В этих картинах Вера оживляет воспоминания о туманах, восходах над деревней, о знойном лете и сибирском разнотравье. В её работах можно увидеть блики солнца на деревянном срубе, серебристые ивы, свисающие над зелёными лугами, пушистые белоснежные облака и цветы из сказочного сада — все те тёплые образы, которые наполняют сердце уютом и теплотой. Каждая работа — это воссоздание личных детских воспоминаний, которые Вера переживает заново в процессе их воплощения на холсте. Эти картины становятся источником энергии и радости, которую автор хочет передать зрителям. Через свою работу она стремится поделиться со зрителем той уникальной атмосферой, которая когда-то наполнила её сердце, а сегодня стала вдохновением для творчества. Дополнительных фоточек пока нет, но когда появятся — мы обязательно добавим:)