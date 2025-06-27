Это не просто вечеринка. Это живая точка доступа к современной культуре, к энергии движения, свободы, внутренней трансформации через электронную музыку. И это единственный шоукейс Se:ver в Новосибирске — формат, который не повторится. Музыкальная палитра вечера охватит всё лучшее, что есть в современной хаус-музыке: от мелодичного и глубокого хауса до энергичного indie dance и afro-melodic звучания. Хедлайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга: — Izhevski, — Space food, — Se:ver, — Amelisa Доступна регистрация с бесплатным входом до 23:00 для первых 100 зарегистрировавшихся.