В этой игре задаются несложные и красивые вопросы на логику, вопросы типа заданий телевизионного проекта «Что?Где? Когда?». Задача команд—участниц не просто решить эти вопросы, а решить и...зарисовать ответы! «Зарисовать» — в данном случае означает быстро отобразить свой вариант ответа на листе бумаги без использования букв или цифр так, чтобы точно было понятно что команда решила вопрос. Зарисовывать ответы надо быстро, совершенно не заморачиваясь на качестве изображения. Рисунки с ответами сдаются непосредственно после каждого вопроса. Помимо скоростного решения несложных вопросов, команда должна быстро додуматься как решённое зарисовать. И все это за минуту! В рисовании обычно царствует веселый детский примитивизм, озорная каляка-маляка, поэтому «Арт ЧГК» всегда сопровождается неумолкающим весёлым смехом участников. В общем это всегда проходит очень классно и, к сожалению, довольно редко. Так что не упусти шанс поучаствовать в этот раз. В команде не более 8 человек. Взнос за участие: 350 рублей с человека. В программе 66 вопросов ( 3 тура по 22 вопроса). Регистрация в группе «Quiz-club. Интеллектуально развлекаемся» вконтакте или по телефону: 8-913-376-54-01 (whatsapp)