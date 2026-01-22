Шоссе в никуда
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами, 4K-реставрация. После просмотра состоится обсуждение с психологом, на котором поговорят о том, как кинематографическая игра с реальностью перекликается с механизмами психологической защиты и работой сознания. О фильме: Фред Мэдисон обвинён в убийстве своей жены Ренэ и приговорён к высшей мере наказания. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего Пита Дейтона. Как он оказался в камере? Куда исчез убийца? Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной нормальной жизни, но вместо этого его ждёт необъяснимый, поражающий воображение кошмар…
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