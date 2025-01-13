Выставочный проект Елены Лазаренко. В экспозиции представлена фотография, живопись, каллиграфия. Елена Лазаренко — художница, чьё творчество пронизано духом исследования культуры, времени и пространства. Её работы отражают уникальный период, проведённый в китайском городе Сямэнь, в старом порту Шаповей (???). Это место, соединяющее исторические традиции и современность, вдохновило её на изучение языка, каллиграфии и живописи. С 2014 года Елена начала исследовать эстетику китайской культуры, наблюдая за жизнью города, морскими пейзажами и бытом рыбаков, который разворачивался перед её глазами. Её рисунки, живопись и фотографии – это синтез древних учений, с которыми она знакомилась через учебники, и личного опыта, наблюдений за стремительными изменениями в Шаповее. Художница выражает глубокую благодарность своему учителю китайской традиционной живописи ??? (Цзэн Шаолинь) за его уроки и подаренные работы мастера, которые также представлены на этой выставке. Работы Лазаренко — это не только глубокий взгляд на Китай, каким она его увидела, но и ценный исторический свидетель времени, которое ушло, оставив неизгладимый отпечаток в её искусстве. Открытие выставки 13 января в 19:00. Выставка проработает до 9 февраля. Время работы пространства: ежедневно с 12:00 до 21:00. Вход свободный.