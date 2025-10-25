Выставка, где искусство говорит на языке доверия. В суете современности люди разучились быть опорой друг для друга. Нас приучили к гонке, где другая женщина — не сестра, а соперница. Где каждая должна быть «лучше, сильнее, успешнее». А тихий, но такой мощный голос поддержки, взаимности и простого человеческого «я с тобой» остается за кадром. Пора вернуться к этой тишине. К этой силе. Выставка «Сёстры» — это не просто собрание картин. Это манифест. Молчаливое, но красноречивое напоминание о той связи, что испокон веков спасала, оберегала и давала силы. Связи, в которой нет места конкуренции, потому что победа одной — это победа всех. Здесь каждая работа — это не образ, а ощущение: — доверия, когда можно быть слабой, — поддержки, которая не требует слов, — принятия, какими бы разными ни были, — любви, лишённой условий и оценок. Вход только для женщин. Свободный, но необходимо зарегистрироваться. Вход в арт-резиденцию возле 3-го подъезда в цоколь.