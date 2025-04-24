В этот вечер талантливый вокалист, ученик Ларисы Долиной, представит свою обновлённую программу. Тебя ожидает удивительное путешествие по миру джаза: от легендарных композиций Nat King Cole и Frank Sinatra до современных интерпретаций Kurt Elling и Mel Torme. Особую изюминку концерту придаст авторское прочтение песен из советских кинофильмов — тех самых, что знакомы каждому и способны затронуть самые тонкие струны души. Сергей Архипов — не просто исполнитель, а настоящий мастер своего дела, руководитель прославленной джаз-акапеллы «SunVoice» и наставник молодого поколения музыкантов. Его талант признан ведущими оркестрами страны, с которыми он выступает на крупнейших площадках.