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Сергей Архипов: классика джаза и советского кино

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В этот вечер талантливый вокалист, ученик Ларисы Долиной, представит свою обновлённую программу. Тебя ожидает удивительное путешествие по миру джаза: от легендарных композиций Nat King Cole и Frank Sinatra до современных интерпретаций Kurt Elling и Mel Torme. Особую изюминку концерту придаст авторское прочтение песен из советских кинофильмов — тех самых, что знакомы каждому и способны затронуть самые тонкие струны души. Сергей Архипов — не просто исполнитель, а настоящий мастер своего дела, руководитель прославленной джаз-акапеллы «SunVoice» и наставник молодого поколения музыкантов. Его талант признан ведущими оркестрами страны, с которыми он выступает на крупнейших площадках.

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