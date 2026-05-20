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Сенсорная синхронизация: живопись, аромат, винил и чай
Коллекция, Советская улица, 26
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Еда
Про событие
Иммерсивный вечер в рамках выставки «Ветер свободы». Будешь сонастраиваться с работами автора в синхронии с музыкальными ритмами винила, аромамаслами, элитными чаями и гармонии интерьера. Стартом вечера станет чайная церемония - красивое и мягкое вхождение в сенсорную настройку для развития мышления, памяти и познания окружающего мира, помогая в получении личного опыта. Ты сможешь стать частью интересной истории, где визуальное восприятие живописи сонастраивается с чистым акустическим звучанием винила, через обоняние и рецепторы вкуса, где детали складываются в единую палитру картины бытия «здесь и сейчас». Это пространство для интуиции, вкуса и тонкого восприятия, где каждый участник становится частью исследования и открывает искусство с новой стороны. Про выставку можно посмотреть вот тут: https://kaverafisha.ru/novosibirsk/events/veter-svobody-313611
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