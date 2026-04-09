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  1. Новосибирск
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Ветер свободы

Коллекция, Советская улица, 26

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Персональная выставка Олега Пахомова – московского художника и иллюстратора, автора более 50 книг, включая Жюля Верна, Рафаэля Сабатини и истории о Шерлоке Холмсе. Художник прилетает из Москвы, чтобы лично присутствовать на вернисаже, встретиться с гостями и представить работы из серии, посвящённой морским путешествиям и парусным яхтам. Это событие для тех, кому нравится общение в атмосфере искусства живописи и вдохновения особенной эстетикой. В этот вечер галерея станет пространством ярких впечатлений. Гостей встретят в формате пантомимы, с первых минут создав ощущение праздника и интриги. Приветственные напитки, изысканные закуски от итальянского ресторана – всё для атмосферы красивого и «вкусного» вечера. Начало в 18:30. Если ты не сможешь посетить выставку в день открытия, приходи в любой другой день, в часы работы галереи, вход будет свободный.

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