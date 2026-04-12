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Секрет Пандоры (Pandora secret)

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

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от 900₽ до 1300₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Первый сольный концерт — один вечер, один сет и полная программа. Секрет Пандоры (Pandora secret) — группа из Кемерово, работающая на стыке рока, электроники и рэпа. В клубном формате их музыка звучит максимально плотно: жёсткие гитары, электронные слои, вокал и речитатив — без дистанции между сценой и залом.

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