Первый сольный концерт — один вечер, один сет и полная программа. Секрет Пандоры (Pandora secret) — группа из Кемерово, работающая на стыке рока, электроники и рэпа. В клубном формате их музыка звучит максимально плотно: жёсткие гитары, электронные слои, вокал и речитатив — без дистанции между сценой и залом.