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Счастье

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с киноведом в формате видеоконференции. Киновед Даниил Кадошников расскажет, почему «Счастье» шокирует даже спустя 50 лет после выхода. Поговорите о том, как Аньес Варда создаёт этот удивительный контраст: с одной стороны — яркая, почти импрессионистская картинка, с другой — непростой, даже тревожный сюжет. Даниил раскроет художественные приёмы, которые делают фильм таким запоминающимся, и объяснит, почему история, рассказанная в 1960-х, звучит так актуально сегодня. О фильме: Молодой плотник Франсуа счастлив в браке с Терезой и двумя детьми. Познакомившись с Эмили, он заводит роман, искренне считая, что любовь к обеим женщинам лишь умножает его счастье. После признания жене Тереза погибает — её тело находят в пруду. Вскоре Франсуа начинает жить с Эмили, которая заменяет детям мать: семья вновь выглядит абсолютно счастливой.

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