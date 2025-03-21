Погрузись в мир короткого метра и познакомься с четырьмя увлекательными короткометражными фильмами в рамках II Форума регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». В этот вечер у тебя будет возможность посмотреть: — «Выбор» (режиссёр Павел Шубин, 2025 год): молодая семья, уже имеющая одного ребёнка, решает сделать аборт. Муж убеждает беременную жену, что в нынешнее время очень сложно иметь несколько детей с экономической точки зрения. Женщина с большим трудом соглашается. Главный герой — ребёнок, от лица которого идёт речь, находясь в животе у мамы, слышит все разговоры родителей и находится в ужасе от их решения. В абортарии, в очереди на процедуру, у находящихся там беременных женщин, начинается общение детей между собой. Главный герой находится в конце очереди, и в самый последний момент, перед началом аборта, малыш всеми силами начинает шевелиться в животе и кричать изо всех сил! Услышит ли его мама? Почувствует ли его? — «Я явилась не гостить» (режиссёр Борис Травкин, 2024 год): фильм о человеке, для которого сохранение национального культурного кода — дело всей жизни. Героиня фильма — сибирская сказительница, прозаик, поэт Таисия Пьянкова. Судьба её не баловала. Ребёнком она прошла детские дома после того, как был расстрелян отец, а мать умерла. Таисия оставляет свой мир, свою судьбу в прекрасных книгах. Умное и доброе, заложенное в её сказах, помогает воспитать в детях самые лучшие человеческие качества. Зачем нужны сказки детям? Потому что мудрые взрослые вырастают из детей, которые слушали сказки. — «Дом деда» (режиссёр Сергей Суховей, 2024 год): парень и девушка приезжают в деревенский дом, доставшийся парню от деда, чтобы провести здесь фотосессию и лучше познакомиться. Молодой человек обижен на деда из-за его суровой манеры воспитания. Он противник любых проявлений силы, но в доме происходят события, заставляющие его переосмыслить свой опыт. — «Требуется хороший человек в парикмахерскую» (режиссёр Лидия Филиппова, 2024 год): нет профессий хороших или плохих, есть те, к которым лежит душа. Не обязательно быть блогером или IT-специалистом, чтобы чувствовать свою значимость. Любая профессия важна и нужна. Фильм рассказывает о парикмахере, выбравшем работу в сфере обслуживания. Он искренне любит то, чем занимается, и готов открыто показать, как проходит его обычный будний день.