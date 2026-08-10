Спецпоказ на японском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с историком кино и востоковедом. О фильме: Пока самурай героически обороняет свой замок от осаждающих врагов, внутри его стен разворачивается череда загадочных убийств. Оказавшись перед лицом таинственного убийцы, скрывающегося среди обитателей замка, он вынужден объединиться со своим пленником — блестящим военным стратегом, чтобы раскрыть правду до того, как замок погрузится в хаос. После показа к зрителям по видеосвязи присоединится историк кино и востоковед Анастасия Фёдорова. Вместе обсудите новую картину Киёси Куросавы и погрузитесь в контекст эпохи Адзути-Момояма, где разворачиваются события фильма.